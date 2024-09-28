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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн получил травму в матче с «Байером»

28 Сентября 2024 • 21:25 Комментировать
Бавария
1:1
Байер Л
окончен

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн получил травму в матче пятого тура чемпионата Германии с «Байером».

В самом конце встречи 31-летний нападающий получил повреждение в одном из эпизодов и не смог продолжить встречу даже после оказания медицинской помощи. На 86-й минуте вместо Кейна на замену вышел опытный Томас Мюллер.

В эти минуты продолжается встреча между лидерами немецкой Бундеслиги. На данный момент счет в игре равный – 1:1.

За всеми событиями в матче «Бавария» - «Байер» вы можете следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

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