«Байер» Хаби Алонсо обошёлся без камбэка: «Бавария» при Компани впервые не победила

Соперничавшие за Серебряную салатницу в прошлом сезоне «Бавария» и «Байер» сошлись между собой в пятом туре нового розыгрыша Бундеслиге. И фаворитам считался мюнхенский клуб.

Это в том сезоне «Байер» являлся непобедимым на внутренней арене, а в минувшем августе этот ореол был снят с «аптекарей». В последний день лета команда Хаби Алонсо не смогла провернуть очередной трюк с камбэком и проиграла «РБ Лейпцигу» со счётом 2:3.

А если бы выиграли тогда леверкузенцы, то делили бы сейчас первое место с «Баварией». Та под руководством Венсана Компани перед матчем против «Байера» выиграла шесть матчей из шести во всех турнирах. В том числе три последних из этого числа с общим счётом 20:3.

В отчётном матче довольно быстро выкристаллизовалось значительное территориальное превосходство мюнхенского суперклуба. Мусиала с Геррейру пытались забить с подступов к штрафной площади, но не попадали в створ.

С более близких дистанций «Байер» не хотел давать пробивать соперникам. Олисе с правого фланга проявлял неплохую активность, но справлялась с ним оборона «фармацевтов». А в районе получаса игры хозяева вдруг накликали гол в свои ворота.

Павлович отдал неточный пас назад с правого фланга на Нойера – угловой для «Байера». Подача со стандарта пошла высокая, но подобрал мяч Джака и скинул на Андриха. Чёткий удар Роберта с дистанции – и поразились ворота Нойера (0:1).

«Бавария» опять стала пытаться отыграться с дальних дистанций. Андрих же сам показал, как нужно было делать. Но Мусиала продолжал бить мимо. Болельщикам «Баварии» оставалось подождать несколько минут, чтобы Павлович реабилитировался за свой привоз.

Осталась пустой зона подбора перед штрафной «Байера». Андрих находился далековато от мяча и не успевал создать помехи Павловичу. А тот удачно размашисто бахнул, Градецки коснулся мяча, но тот всё равно ввернулся в правую девятку. 1:1.

После перерыва продолжилась игра такого же типа. «Байер» в обороне, «Бавария» с нереализуемыми потугами. На 64-й минуте показали статистику по хG: 0,94 против 0,04. Команда Хаби Алонсо знала толк в защите – чтоб не пришлось отыгрываться на 90+ минутах.

В начале второго тайма Гнабри упустил два момента с интервалом в несколько секунд. Слева с острого угла угодил он в дальнюю штангу и в перекладину. А в основном мюнхенцы не попадали в створ издали – что Мусиала, что Киммих, что Лаймер.

Остававшийся незаметным Кейн был заменён после медпомощи. В концовке у гостей стали появляться перспективные контратаки, но оборона им была важнее. Додержался «Байер» и стал первой командой, у которой «Бавария» не выиграла в этом сезоне.

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Сохранилось преимущество мюнхенцев в три очка над леверкузенцами. Перед паузой на матчи сборных «Бавария» сыграет с «Астон Виллой» (в Лиге чемпионов) и «Айнтрахтом» (в Бундеслиге), а «Байер» – с «Миланом» (в ЛЧ) и «Хольштайном» (в чемпионате Германии).

Кирилл Иванцов