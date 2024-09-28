«Бавария» и «Байер» озвучили составы на главный матч тура Бундеслиги

В субботу вечером в пятом туре немецкой Бундеслиги сразятся мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер».

Рулевой «Баварии» Венсан Компани решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Нойер, Геррейру, Упамекано, Ким, Дэвис, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Гнабри, Кейн.

Наставник «Байера» Хаби Алонсо, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Гримальдо, Джака, Андрих, Террье, Вирц, Бонифасе.

Матч между «Баварией» и «Байером» стартует в 19:30 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию. Мюнхенцы в этом чемпионате набрали 12 очков из 12, а леверкузенцы – 9 из 12.