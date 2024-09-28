«Санкт-Паули», «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Хоффенхайм» отпраздновали победы

Подошли к концу некоторые матчи пятого тура чемпионата Германии.

«Санкт-Паули» добыл первую победу в сезоне в гостях у «Фрайбурга» - 3:0. Элиас Саад отметился дублем, а также отличился Оладапо Афолайян. У соперника Винченцо Грифо не забил пенальти.

Гладбахская «Боруссия» вырвала победу в споре с «Унионом» - 1:0. На 90-й минуте героем поединка стал Томаш Чванчара.

«Майнц» почти час провел в меньшинстве, принимая «Хоффенхайм» и уступил 0:2. Голы в активе Марвина Пирингера и Яна Шёппнера.