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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Санкт-Паули», «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Хоффенхайм» отпраздновали победы

28 Сентября 2024 • 18:34 Комментировать
Фрайбург
0:3
Санкт-Паули
окончен

Подошли к концу некоторые матчи пятого тура чемпионата Германии.

«Санкт-Паули» добыл первую победу в сезоне в гостях у «Фрайбурга» - 3:0. Элиас Саад отметился дублем, а также отличился Оладапо Афолайян. У соперника Винченцо Грифо не забил пенальти.

Гладбахская «Боруссия» вырвала победу в споре с «Унионом» - 1:0. На 90-й минуте героем поединка стал Томаш Чванчара.

«Майнц» почти час провел в меньшинстве, принимая «Хоффенхайм» и уступил 0:2. Голы в активе Марвина Пирингера и Яна Шёппнера.

Протокол игры  
Фрайбург0:3Санкт-Паули
  12'Саад Элиас (0:1)
  45'Афолайян Оладапо (0:2)
  72'Саад Элиас (0:3)
Атуболу НоаКюблер Лукас  44' 64' (Хёлер Лукас ( 64') Гинтер Маттиас  35'Линхарт ФилиппГюнтер КристианЭггештайн Максимилиан 80' (Хёфлер Николас ( 80'  90') Патрик Остерхаге 64' (Муслия Флоран ( 64') Доан РицуДинкчи Эрен 46' (Вайсхаупт Ноа ( 46') Грифо ВинченцоАдаму Чуквубике 73' (Грегорич Михаэль ( 73')
Запасные: Огбус БруноМюллер ФлорианJohan ManzambiМакенго Жорди
Василь НиколаВаль ХаукеСмит ЭрикМетс КарольСалиакас Манолис  63' 77' (Джигала Адам ( 77') Бухальфа Карло 46' (Меткалф Коннор ( 46') Ирвайн ДжексонТреу ФилиппАфолайян Оладапо 90' (Синани Данел ( 90') Эггештайн Йоханнес  53' 76' (Бэнкс Скотт ( 76'  90') Саад Элиас 83' (Альберс Андреас ( 83')
Запасные: Рицка ЛарсСтевенс ФинлиНемет ДавидВолл Бен
28 сентября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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Протокол игры 
Боруссия М1:0Унион Берлин
(1:0) Чванчара Томаш 90'  
Николас Мориц  Скалли Джозеф   69'  Итакура Ко  Эльведи Нико  Нец Лука  Зандер Филипп   76' (Чванчара Томаш (   76' Вайгль Юлиан  Нгуму Натан   76' (Райц Рокко (   76' Штёгер Кевин   67'   72' (Хак Робин (   72' Плеа Алассан   81'   90' (Фридрих Марвин (   90' Кляйндинст Тим
Запасные: Кьяродия Фабио  Лайнер Штефан  Нойхаус Флориан  Фукуда Шио  Зиппель Тобиас
Рённов Фредерик  Духи Данило  Фогт Кевин  Лейте Диогу  Хаберер Яник   79' (Скарке Тим (   79' Роте Том   46' (Кверфельд Леопольд (   46'   55' Шефер Андраш  Хедира Рани  Чжон Ву-Ён   62' (Вертессен Йорбе (   62' Холлербах Бенедикт   72' (Бенеш Ласло (   72' Сибачо Жордан   79' (Триммель Кристофер (   79')
Запасные: Кемляйн Алеша  Сков Роберт  Тусар Люка  Шволов Александер
 28 сентября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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Протокол игры 
Майнц0:2Хайденхайм
  15' Пирингер Марвин (0:1)
  86' Шёппнер Ян (0:2)
Центнер Робин  Ханче-Ольсен Андреас   6'   28'  Дженц Мориц   49'  Каси Антони   60' (Зиб Арминдо (   60' Видмер Сильван   75' (Небель Пауль (   75' Мвене Филлипп  Сано Каису  Кор Доминик   61'   75' (Баркок Аймен (   75' Хон Хён-Сок   32' (Бель Штефан (   32' Чхэ-Сон Ли II   75' (Вайпер Нельсон (   75' Буркардт Джонатан
Запасные: Глейбер Даниэль  Да Коста Данни  Рисс Лассе  Онисиво Карим
Мюллер Кевин  Буш Марнон  Майнка Патрик   49'  Гимбер Бенедикт   56'  Траоре Омар Хактаб   48'   70' (Кербер Лука (   70' Фёренбах Йонас  Дорш Никлас   80'  Шёппнер Ян  Ваннер Пауль   70' (Бек Адриан (   70' Пирингер Марвин   77'   90' (Малони Леннард (   90' Кауфманн Миккель   56' (Бройниг Максимилиан (   56')
Запасные: Зирслебен Тим  Шиммер Штефан  Конте Сирлорд  Феллер Франк  Тоеркауф Норман
 28 сентября. Стадион "МЕВА Арена".
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