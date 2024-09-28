«Санкт-Паули», «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Хоффенхайм» отпраздновали победы

Подошли к концу некоторые матчи пятого тура чемпионата Германии.
«Санкт-Паули» добыл первую победу в сезоне в гостях у «Фрайбурга» - 3:0. Элиас Саад отметился дублем, а также отличился Оладапо Афолайян. У соперника Винченцо Грифо не забил пенальти.
Гладбахская «Боруссия» вырвала победу в споре с «Унионом» - 1:0. На 90-й минуте героем поединка стал Томаш Чванчара.
«Майнц» почти час провел в меньшинстве, принимая «Хоффенхайм» и уступил 0:2. Голы в активе Марвина Пирингера и Яна Шёппнера.
Протокол игры
|12'Саад Элиас (0:1)
|45'Афолайян Оладапо (0:2)
|72'Саад Элиас (0:3)
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас 44'64' (Хёлер Лукас (64') •Гинтер Маттиас• 35'Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан80' (Хёфлер Николас (80') • 90'Патрик Остерхаге64' (Муслия Флоран (64') •Доан Рицу•Динкчи Эрен46' (Вайсхаупт Ноа (46') •Грифо Винченцо•Адаму Чуквубике73' (Грегорич Михаэль (73')
Запасные: Огбус Бруно•Мюллер Флориан•Johan Manzambi•Макенго Жорди
Василь Никола•Валь Хауке•Смит Эрик•Метс Кароль•Салиакас Манолис 63'77' (Джигала Адам (77') •Бухальфа Карло46' (Меткалф Коннор (46') •Ирвайн Джексон•Треу Филипп•Афолайян Оладапо90' (Синани Данел (90') •Эггештайн Йоханнес 53'76' (Бэнкс Скотт (76') • 90'Саад Элиас83' (Альберс Андреас (83')
Запасные: Рицка Ларс•Стевенс Финли•Немет Давид•Волл Бен
28 сентября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
Протокол игры
|(1:0) Чванчара Томаш 90'
Николас Мориц • Скалли Джозеф • 69'Итакура Ко • Эльведи Нико • Нец Лука • Зандер Филипп 76' ( Чванчара Томаш ( 76') • Вайгль Юлиан • Нгуму Натан 76' ( Райц Рокко ( 76') • Штёгер Кевин 67' 72' ( Хак Робин ( 72') • Плеа Алассан 81' 90' ( Фридрих Марвин ( 90') • Кляйндинст Тим
Запасные: Кьяродия Фабио • Лайнер Штефан • Нойхаус Флориан • Фукуда Шио • Зиппель Тобиас
Рённов Фредерик • Духи Данило • Фогт Кевин • Лейте Диогу • Хаберер Яник 79' ( Скарке Тим ( 79') • Роте Том 46' ( Кверфельд Леопольд ( 46' ) • 55'Шефер Андраш • Хедира Рани • Чжон Ву-Ён 62' ( Вертессен Йорбе ( 62') • Холлербах Бенедикт 72' ( Бенеш Ласло ( 72') • Сибачо Жордан 79' ( Триммель Кристофер ( 79')
Запасные: Кемляйн Алеша • Сков Роберт • Тусар Люка • Шволов Александер
28 сентября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
|15' Пирингер Марвин (0:1)
|86' Шёппнер Ян (0:2)
Центнер Робин • Ханче-Ольсен Андреас 6' • 28'Дженц Мориц • 49'Каси Антони 60' ( Зиб Арминдо ( 60') • Видмер Сильван 75' ( Небель Пауль ( 75') • Мвене Филлипп • Сано Каису • Кор Доминик 61' 75' ( Баркок Аймен ( 75') • Хон Хён-Сок 32' ( Бель Штефан ( 32') • Чхэ-Сон Ли II 75' ( Вайпер Нельсон ( 75') • Буркардт Джонатан
Запасные: Глейбер Даниэль • Да Коста Данни • Рисс Лассе • Онисиво Карим
Мюллер Кевин • Буш Марнон • Майнка Патрик • 49'Гимбер Бенедикт • 56'Траоре Омар Хактаб 48' 70' ( Кербер Лука ( 70') • Фёренбах Йонас • Дорш Никлас • 80'Шёппнер Ян • Ваннер Пауль 70' ( Бек Адриан ( 70') • Пирингер Марвин 77' 90' ( Малони Леннард ( 90') • Кауфманн Миккель 56' ( Бройниг Максимилиан ( 56')
Запасные: Зирслебен Тим • Шиммер Штефан • Конте Сирлорд • Феллер Франк • Тоеркауф Норман
28 сентября. Стадион "МЕВА Арена".
Бан пользователя