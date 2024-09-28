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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Вольфсбургом»

28 Сентября 2024 • 18:29 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Штутгарт
окончен

В пятом туре Бундеслиги «Штутгарт» почти все время контролировал мяч в гостях у «Вольфсбурга» и позволил сопернику всего трижды пробить по воротам, но чудом не проиграл.

На 20-й минуте счет открыл Йонас Винд, а у соперника вскоре право на пенальти. Голкипер справился с ударом Энцо Мийо с 11 метров, но был бессилен при добивании - 1:1. Максимилиан Миттельштедт мог выводить свою команду вперед, но не попал по воротам в супермоменте. В середине второго тайма Атакан Каразор получил вторую желтую карточку, а его команда пропустила снова - Мохамед Амура принес «волкам» победу. Он также был удален на 74-й минуте, но после подсказки видеопомощника арбитр отменил красную карточку. Только на седьмой компенсированной минуте «Штутгарт» отыгрался, это Дениз Ундав здорово стрельнул с лета - 2:2.

«Штутгарт» идет восьмым, соперник - 13-м.

Протокол игры  
Вольфсбург2:2Штутгарт
(1:0) Винд Йонас20'  
  32'Мийо Энцо (1:1)
(2:1) Эль-Амин Амура Мохамед68'  
  90'Ундав Дениз (2:2)
Грабара КамильФишер КилианБорнаув Себастьян  45'Зесигер СедрикКулиеракис Костас  90'Томаш Тьягу 65' (Баку Ридле ( 65') Арнольд Максимилиан  55' 87' (Эзкан Салих ( 87') Сванберг Маттиас 80' (Вранкс Астер ( 80'  90') Каминьски ЯкубВинд ЙонасЭль-Амин Амура Мохамед  74' 86' (Бехренс Кевин ( 86')
Запасные: Вавро ДенисМюллер МариусОдогу ДавидПерван ПаваоДардай Бенсе
Нюбель АлександрВагноман Жоша 88' (Штенцель Паскаль ( 88') Руо АнтониШабо ЮлианМиттельштедт МаксимилианКаразор Атакан  24'  63'Штиллер АнгелоРидер Фабиан 71' (Туре Эль Билал ( 71') Мийо Энцо 57' (Ундав Дениз ( 57') Левелинг Джейми 86' (Вольтемаде Ник ( 86') Демирович Эрмедин 71' (Фюрих Крис ( 71')
Запасные: Кайтель ЯнникЧейс АнриеХендрикс РамонБредлов Фабиан
28 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Штутгарт

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