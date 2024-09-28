«Штутгарт» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Вольфсбургом»

В пятом туре Бундеслиги «Штутгарт» почти все время контролировал мяч в гостях у «Вольфсбурга» и позволил сопернику всего трижды пробить по воротам, но чудом не проиграл.

На 20-й минуте счет открыл Йонас Винд, а у соперника вскоре право на пенальти. Голкипер справился с ударом Энцо Мийо с 11 метров, но был бессилен при добивании - 1:1. Максимилиан Миттельштедт мог выводить свою команду вперед, но не попал по воротам в супермоменте. В середине второго тайма Атакан Каразор получил вторую желтую карточку, а его команда пропустила снова - Мохамед Амура принес «волкам» победу. Он также был удален на 74-й минуте, но после подсказки видеопомощника арбитр отменил красную карточку. Только на седьмой компенсированной минуте «Штутгарт» отыгрался, это Дениз Ундав здорово стрельнул с лета - 2:2.

«Штутгарт» идет восьмым, соперник - 13-м.