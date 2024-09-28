«РБ Лейпциг» от души назабивал в ворота «Аугсбурга»

В пятом туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал «Аугсбург» и быстро добился решающего перевеса. К 15-й минуте Беньямин Шешко отметился дублем после дальнего удара, а также выигранного воздушного единоборства. У гостей был шанс с пенальти, но Джеффри Гоувелеув не смог переиграть голкипера. После перерыва еще пара быстрых голов сняла все вопросы. Лои Опенда отметился в первой же атаке, а позже отличился Хави Симонс.
4:0, «РБ Лейпциг» идет вторым.
Протокол игры
|(1:0) Шешко Беньямин11'
|(2:0) Шешко Беньямин15'
|(3:0) Опенда Лои46'
|(4:0) Симонс Хави57'
Гулачи Петер•Гертрейда Лютсхарел•Орбан Вилли•Люкеба Кастелло84' (Юссуф Поульсен (84') •Раум Давид75' (Хенрихс Бенджамин (75') •Нуса Антонио65' (Баумгартнер Кристоф (65') •Зайвальд Николас• 42'Айдара Амаду75' (Вермирен Артур (75') •Симонс Хави•Опенда Лои•Шешко Беньямин84' (Битшиабу Эль-Шадай (84')
Лабрович Недилько•Бауэр Максимилиан•Гоувелеув Джеффри•Шлоттербек Кевен58' (Матсима Крислен (58') • 83'Вольф Мариус68' (Кудосу Хенри (68') •Яннулис Димитрис•Ониика Фрэнк• 78'Якич Кристиян•Реджбекай Элвис68' (Йенсен Фредрик (68') •Варгас Рубен58' (Мунье Стив (58') •Титц Филлип78' (Yusuf Kabadayi (78')
Запасные: Брайтхаупт Тим•Дамен Финн•Майер Арне•Клод-Морис Алексис
28 сентября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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