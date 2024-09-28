«РБ Лейпциг» от души назабивал в ворота «Аугсбурга»

В пятом туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» принимал «Аугсбург» и быстро добился решающего перевеса. К 15-й минуте Беньямин Шешко отметился дублем после дальнего удара, а также выигранного воздушного единоборства. У гостей был шанс с пенальти, но Джеффри Гоувелеув не смог переиграть голкипера. После перерыва еще пара быстрых голов сняла все вопросы. Лои Опенда отметился в первой же атаке, а позже отличился Хави Симонс.

4:0, «РБ Лейпциг» идет вторым.