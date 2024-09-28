Дело с бензопилой: Экс-вратарь «Арсенала» Леманн наказан судом

Известный в прошлом футболист Йенс Леманн регулярно попадает в неприятности. На днях сообщалось, что экс-вратарь «Арсенала» был арестован за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Теперь же суд вынес решение по делу с бензопилой.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Guardian, Леманн получил штраф в 135 тысяч евро. Бывший немецкий футболист использовал бензопилу, чтобы повредить гараж соседа. Леманн включил инженерную мысль и распилил опорную балку.

Напомним, что Йенс Леманн окончательно завершил карьеру в 2011 году. Большинство игр голкипер провёл за «Шальке».