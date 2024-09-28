«Бавария» – «Байер»: Ориентировочные стартовые составы на топовый матч Бундеслиги

В пятом туре чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» сыграет с леверкузенским «Байером». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на данный матч.

«Бавария»: Нойер (вр), Дэвис, Мин-Чжэ, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Коман, Мусиала, Олисе, Кейн.

«Байер»: Градецки (вр), Гримальдо, Инкапье, Та, Тапсоба, Фримпонг, Алеш Гарсия, Джака, Вирц, Террье, Шик.

Вроде готов сыграть после небольшой травмы вратарь «Баварии» Мануэль Нойер. Повреждения у игроков мюнхенцев Хироки Ито, Йосипа Станишича, Саши Боэ, Матиса Теля, Арийона Ибрагимовича, Тарека Бухманна.

В предыдущем туре «Байер» решил свои проблемы в матче с «Вольфсбургом», забив победный гол в компенсированное время (4:3). «Бавария» в четвёртом туре разобралась с бременским «Вердером» (5:0).

В турнирной таблице лидирует «Бавария», набравшая максимально возможные двенадцать очков за сыгранную часть сезона Бундеслиги. У «Байера» на три балла меньше.

Матч между мюнхенской «Баварией» и леверкузенским «Байером» состоится сегодня, 28 сентября. Начало – в 19:30 мск. Место проведения – «Альянц Арена». Прямая текстовая трансляция будет доступна здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов