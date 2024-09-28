Мусиала прокомментировал непопадание в номинацию на «Золотой мяч»

«Я совру, если скажу, что индивидуальные награды не имеют для меня значения. Каждый игрок с амбициями хочет получить приз. У нас был тяжелый сезон, нам нужно постараться добиться большего в новом розыгрыше. Главное внимание сейчас уделяется трофеям», - передает слова футболиста Guardian.