Мусиала прокомментировал непопадание в номинацию на «Золотой мяч»

Вингер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал свое непопадание в число номинантов на «Золотой мяч».
«Я совру, если скажу, что индивидуальные награды не имеют для меня значения. Каждый игрок с амбициями хочет получить приз. У нас был тяжелый сезон, нам нужно постараться добиться большего в новом розыгрыше. Главное внимание сейчас уделяется трофеям», - передает слова футболиста Guardian.
В прошлом сезоне Джамал принял участие в 38 поединках мюнхенского коллектива. Мусиала записал на свой счет 12 забитых мячей и восемь голевых передач.
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