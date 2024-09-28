Хаби Алонсо высказался о матче против «Баварии»

«Это большой матч. Выезд в Мюнхен, наверное, самый сложный поединок в Бундеслиге. С нетерпением ждем, когда выйдем на поле «Альянц Арены». Мы хотим показать хорошую игру и навязать хозяевам конкуренцию. Чтобы получить результат, нужно показать почти идеальный футбол. Команда готова», - передает слова испанца Bayern&Germany.