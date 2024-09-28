Маттеус рассказал, как «Бавария» может удержать Мусиалу

Знаменитый экс-футболист Лотар Маттеус считает, что «Бавария» должна любой ценой продлить контракт Джамала Мусиалы.

Соглашение 21-летней звезды с мюнхенским грандом истекает в середине 2026 года. По многочисленным слухам, за ситуацией внимательно следят зарубежные топ-клубы, готовые переманить игрока, если тот не договорится с «Баварией».

«У «Баварии» не должно быть никаких рамок в вопросе нового контракта Мусиалы. Клубу следует пойти ва-банк, привлечь спонсоров. Предложите ему пожизненный контракт», – приводит журналист Патрик Штрассер слова Маттеуса.

В текущем сезоне Джамал Мусиала провёл шесть матчей за коллектив Венсана Компани, записав на свой счёт три гола и три результативных паса.