Президент «Баварии»: «Не удивлён результатами команды при Компани»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер признался, что не удивлён успехами команды под руководством Венсана Компани на старте сезона.

Многих удивил сам факт назначения бельгийца, который в прошлом сезоне не смог спасти «Бёрнли» от вылета из Английской премьер-лиги. Однако молодой рулевой убедительно начал работу в Мюнхене: команда выиграла все шесть официальных матчей, причём в четырёх случаях громила соперников.

«Я не удивлён, потому что мы знали, что у нас первоклассный состав. Венсан отлично справляется с работой, благодаря своему стилю он смог расположить к себе игроков. У него есть врождённый авторитет, он сам был выдающимся футболистом. Компани знает, о чём говорит, понимает принципы работы раздевалки, в которой полно звёзд», – цитирует Bayern & Germany Хайнера.

В субботу «Бавария» сыграет на своём поле с действующим чемпионом Германии – «Байером».