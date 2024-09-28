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Президент «Баварии» высказался о возможном завершении карьеры Нойера и Мюллера

28 Сентября 2024 • 04:22 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.75 X 4.40 2 4.30
Через 14 ч. 17 мин.

Глава «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал будущее Мануэля Нойера и Томаса Мюллера.

Контракты 38-летнего голкипера и 35-летнего нападающего истекают в середине следующего года. Пока неясно, останутся ли они в клубе и продолжат ли играть в футбол.

«Нойер уже объявил, что определённо не планирует уходить по окончании сезона, но всё будет зависеть от его формы. Аналогичным образом обстоят дела и с Мюллером.

Конечно, было бы неплохо привлечь их обоих к работе в «Баварии» после завершения карьеры – в любой роли, поскольку, думаю, это могло бы быть очень полезно», – поведал в интервью Abendzeitung президент мюнхенского гранда.

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Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер Герберт Хайнер ещё теги

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