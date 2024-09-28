Президент «Баварии» ответил, сможет ли клуб удержать Киммиха

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о будущем полузащитника Йозуа Киммиха.

29-летний футболист пока не продлил контракт, истекающий после завершения текущего сезона. На этом фоне немца связывают с возможным переходом в один из зарубежных топ-клубов.

«Может ли Киммих стать капитаном «Баварии»? Почему бы нет? Он уже носит капитанскую повязку в сборной Германии, и эта роль ему очень подходит.

Конечно, мы постараемся удержать его в нашем клубе. Йо прекрасно знает, как сильно мы его ценим, и мы говорим ему об этом снова и снова. Думаю, ему очень комфортно в «Баварии». Он блестяще играет, всегда прогрессирует. Я бы пожелал ему однажды завершить карьеру именно здесь», – цитирует Bayern & Germany Хайнера.