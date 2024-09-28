Гирасси забил 42 гола в 53 матчах Бундеслиги за последние два года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси вновь напомнил о своём бомбардирском таланте.

Гвинеец отметился дублем в поединке пятого тура чемпионата Германии против «Бохума» (4:2) – второй мяч форварда стал для «шмелей» победным. По данным Opta, в активе Гирасси уже 42 забитых гола в 53 матчах Бундеслиги с сентября 2022 года – больше всех за этот период.

28-летний футболист перебрался в «Боруссию» в июле текущего года из «Штутгарта», в составе которого стал автором 28 голов в прошлом розыгрыше высшего немецкого дивизиона.

За дортмундцев Серу Гирасси забил трижды в трёх матчах Бундеслиги.