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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гирасси забил 42 гола в 53 матчах Бундеслиги за последние два года

28 Сентября 2024 • 00:29 Комментировать
Боруссия Д
4:2
Бохум

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси вновь напомнил о своём бомбардирском таланте.

Гвинеец отметился дублем в поединке пятого тура чемпионата Германии против «Бохума» (4:2) – второй мяч форварда стал для «шмелей» победным. По данным Opta, в активе Гирасси уже 42 забитых гола в 53 матчах Бундеслиги с сентября 2022 года – больше всех за этот период.

28-летний футболист перебрался в «Боруссию» в июле текущего года из «Штутгарта», в составе которого стал автором 28 голов в прошлом розыгрыше высшего немецкого дивизиона.

За дортмундцев Серу Гирасси забил трижды в трёх матчах Бундеслиги.

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