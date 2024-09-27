«Боруссия» Дортмунд добыла волевую победы над аутсайдером

«Боруссия» Дортмунд рисковала получить домашнее поражение в матче с «Бохумом», но смогла спасти игру.

На 16-й минуте Матуш Беро слева получил передачу от Филиппа Хофманна и с 16 метров низом сильно и точно пробил в ближний угол - 0:1. Пять минут, и вратарь «шмелей» под прессингом Мирона Боаду совершает грубейшую ошибку, выкатывая мяч в центр Дани де Вита, который с линии штрафной площади пробил точно по воротам - 0:2. На 40-й минуте Юлиан Брандт слева выскочил один на один с голкипером после отличной передачи Джейми Байно-Гиттенса, но пробил немного выше перекладины. В конце тайма Брандт справа навесил на Серу Гирасси, который вверху переиграл опекуна и головой пробил под перекладину - 1:2.

Во втором тайме Эмре Джан с одиннадцатиметровой отметки пробил влево под перекладину, очень сложно было бы голкиперу отразить такой удар. Карим Адейеми слева отправил к воротам Гирасси, который сумел пробить мимо выскочившего навстречу кипера - 3:2. Адейеми справа прошёл вперёд и выдал пас в центр на Феликса Нмечу, который обыграл соперника перед собой и с 18 метров пробил по воротам, а здесь уже ошибся кипер, пропустив мяч в сетку, - 4:2.

«Боруссия» с 10 очками вышла на второе место, соперник замыкает таблицу.