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«Боруссия» Дортмунд добыла волевую победы над аутсайдером

27 Сентября 2024 • 23:29 Комментировать
Боруссия Д
4:2
Бохум

«Боруссия» Дортмунд рисковала получить домашнее поражение в матче с «Бохумом», но смогла спасти игру.

На 16-й минуте Матуш Беро слева получил передачу от Филиппа Хофманна и с 16 метров низом сильно и точно пробил в ближний угол - 0:1. Пять минут, и вратарь «шмелей» под прессингом Мирона Боаду совершает грубейшую ошибку, выкатывая мяч в центр Дани де Вита, который с линии штрафной площади пробил точно по воротам - 0:2. На 40-й минуте Юлиан Брандт слева выскочил один на один с голкипером после отличной передачи Джейми Байно-Гиттенса, но пробил немного выше перекладины. В конце тайма Брандт справа навесил на Серу Гирасси, который вверху переиграл опекуна и головой пробил под перекладину - 1:2.

Во втором тайме Эмре Джан с одиннадцатиметровой отметки пробил влево под перекладину, очень сложно было бы голкиперу отразить такой удар. Карим Адейеми слева отправил к воротам Гирасси, который сумел пробить мимо выскочившего навстречу кипера - 3:2. Адейеми справа прошёл вперёд и выдал пас в центр на Феликса Нмечу, который обыграл соперника перед собой и с 18 метров пробил по воротам, а здесь уже ошибся кипер, пропустив мяч в сетку, - 4:2.

«Боруссия» с 10 очками вышла на второе место, соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Боруссия Д4:2Бохум
  16'Беро Матуш (0:1)
  21'Де Вит Дани (0:2)
(1:2) Гирасси Серу44'  
(2:2) Джан Эмре62'  
(3:2) Гирасси Серу75'  
(4:2) Нмеча Феликс81'  
Кобель ГрегорКоуту Ян  58' 82' (Зюле Никлас ( 82') Антон ВальдемарШлоттербек НикоРюэрсон Юлиан 74' (Байер Максимилиан ( 74') Джан ЭмреГросс Паскаль  70' 74' (Нмеча Феликс ( 74') Адейеми КаримБрандт Юлиан 74' (Бенсебаини Рами ( 74') Байно-Гиттенс Джейми 66' (Дюранвилль Юлиен ( 66') Гирасси Серу
Запасные: Ветьен КьелльМайер Александер IIМален Дониэлл
Древес ПатрикПасслак ФеликсОерманн ТимМедич ЯковВиттек МаксимилианСиссоко Ибраима 82' (Бальде Алиу ( 82') Лосилья АнтониДе Вит ДаниБеро Матуш 82' (Квартенг Мориц-Брони ( 82') Боаду Мирон 62' (Брошински Мориц ( 62') Хофманн Филипп 72' (Миёши Коджи ( 72')
Запасные: Панневиг МатсОрдец ИванХорн ТимоЛоосли НоаБамба СамуэльГамбоа Кристиан
27 сентября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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Евро-Футбол.Ру,
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