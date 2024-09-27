Гирасси забивает за «Боруссию» в третьем матче кряду

Три матча кряду форвард дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси забивает за «шмелей» в ворота их оппонентов. Вечером пятницы «Боруссия» принимает дома в Дортмунде в рамках Бундеслиги «Бохум», по итогу прошедшего тайма Гирасси уже оформил один гол в этом матче.

Напомним, что ранее Гирасси забил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов (3:0), а после поразил ворота «Штутгарта» в рамках игры Бундеслиги, в которой его нынешний клуб потерпел сокрушительное поражение от бывшего клуба (1:5).

Текстовая трансляция матча «Боруссия» - «Бохум» проходит на нашем портале. Вот-вот начнётся второй тайм поединка.