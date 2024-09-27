Дортмундская «Боруссия» сенсационно проиграла «Бохуму» первый тайм

Вечером пятницы в Германии стартовал пятый тур местной Бундеслиги. В очном поединке в рамках тура сошлись дортмундская «Боруссия» и «Бохум».

По итогу первого тайма гости сенсационно обыгрывают более именитый коллектив – 2:1. Забили свои мячи игроки «Бохума» с разницей в пять минут – на 16-й и 21-й минутах игры. «Шмели» ответили лишь под конец тайма – точным ударом Серу Гирасси, летнего новичка топ-клуба, перешедшего из «Штутгарта».

Напомним, что текстовую трансляцию этого матча Бундеслиги проводит наш портал. Впереди вторая половина поединка.