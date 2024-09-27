Назван состав дортмундской «Боруссии» на матч с «Бохумом»

Сегодня, 27 сентября, дортмундская «Боруссия» примет на своём поле «Бохум» в рамках пятого тура немецкой Бундеслиги.

Пресс-служба «шмелей» поделилась информацией о списке футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Боруссии»: Кобель (вр), Коуту, Антон, Шлоттербек, Гирасси, Брандт, Гросс, Джан (к), Рюэрсон, Адейеми, Байно-Гиттенс.

Начало матча чемпионата Германии между «Боруссией» и «Бохумом» запланировано на 21:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.