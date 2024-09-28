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Чемпионат Германии. Бундеслига

Компани завёл «красную машину», 29 голов в шести матчах: их уже не остановить

28 Сентября 2024 • 08:00 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» под руководством Венсана Компани выдала фантастический старт. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о результатах команды с новым тренером.

Тренерская перестановка

Ещё по ходу прошлого сезона «Бавария» объявила о предстоящем расставании с Томасом Тухелем. Немецкий гранд перелопатил весь тренерский рынок, но к большому удивлению никто не захотел уходить из своих команд ради работы в «Баварии». Клубу отказали такие специалисты, как Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», Юлиан Нагельсманн, продливший контракт со сборной Германии, а также Ральф Рангник, принявший решение продолжить работу со сборной Австрии. Кроме того, от «Баварии» отказался наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери. Сообщалось об интересе клуба к Роберто де Дзерби, Зинедину Зидану и Юргену Клоппу.

Любопытно, что после провальных попыток найти нового тренера «Бавария» решила оставить Тухеля ещё на один сезон, но уже спустя несколько дней связалась с Венсаном Компани, который мгновенно принял предложение. Такое назначение не было принято фанатами «Баварии», ведь по итогам прошлого сезона Компани вместе с «Бёрнли» вылетел в Чемпионшип. 

Резвый старт в Бундеслиге

Первый матч в новом сезоне «Бавария» провела в Кубке Германии против «Ульма 1846», которому забила четыре гола. Дебютная игра в Бундеслиге получилась неоднозначной. В голевой перестрелке «Бавария» одолела «Вольфсбург» со счётом 3:2, но после были легко повержены «Фрайбург» (2:0) и «Хольштайн Киль» (6:1). В четвёртом туре Бундеслиги подопечные Компани разгромили «Вердер» (5:0) и сейчас находятся на вершине турнирной таблицы, имея в копилке 12 баллов.

Рекорд в Лиге чемпионов

Между играми чемпионата с «Хольштайн Киль» и «Вердером» мюнхенцы встречались в Лиге чемпионов с загребским «Динамо». Данный поединок стал историческим, ведь «Бавария» стала первой командой, которой удалось забить целых девять (!) мячей в одном матче. Встреча между «Баварией» и «Динамо» завершилась со счётом 9:2.

Перспективы «Баварии»

Ещё перед стартом нового сезона Opta Sports называла «Байер» главным претендентом на чемпионство, причём с большим отрывом. Однако уже сейчас котировки сильно изменились. Букмекеры дают на победу «Баварии» в Бундеслиге коэффициент 1,40, в то время как на чемпионство «Байера» можно поставить 4,00.  

Что касается перспектив «Баварии» в Лиге чемпионов, то есть все шансы повторить прошлогодний успех, когда команда добралась до полуфинала турнира. Однако выиграть Лигу чемпионов клубу будет очень тяжело, ведь сейчас есть более сильные претенденты.

Старт сезона-2024/25 для Компани в «Баварии»

Турнир
Соперник
Результат
Кубок Германии «Ульм» 4:0
Бундеслига «Вольфсбург» 3:2
Бундеслига «Фрайбург» 2:0
Бундеслига «Хольштайн Киль» 6:1
Лига чемпионов «Динамо» Загреб 9:2
Бундеслига «Вердер» 5:0

Голы – 29. Пропущено – 5.

Дмитрий Миляев


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