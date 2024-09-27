Бонифасе не планирует учить немецкий язык

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе сообщил о том, что он не планирует изучать немецкий язык.

«Мне неинтересно изучать немецкий язык. Мы говорим на английском, хотя некоторые партнёры по команде, например, Нейтан Телла, посещают занятия по немецкому. У меня нет на это времени, и язык тут очень сложный. Не переживайте, если нужно будет что-то перевести, Телла мне поможет. Но я бы хотел выучить испанский, если окажусь там», - сказал Бонифасе в программе Sporty TV.

Виктор Бонифасе выступает за «Байер» с лета 2023 года после трансфера из бельгийского «Унион Сент-Жиллуаз».