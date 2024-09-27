Хайнер — о Мусиале: «Такие футболисты появляются раз в столетие»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о полузащитнике команды Джамале Мусиале.

— Я должен сказать, что мы обожаем Джамала. Такие футболисты появляются раз в столетие, и наша главная цель, конечно же, сохранить его в «Баварии» в долгосрочной перспективе, — приводит слова функционера журналист Максимилиан Кох.

Мусиала выступает за «Баварию» с 2019 года. В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в шести играх во всех турнирах, отметился тремя голами и стал автором трех ассистов.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 130 млн евро.