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Чемпионат Германии. Бундеслига

Компани: «Бавария» всегда является фаворитом»

27 Сентября 2024 • 16:18 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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28.09 19:30

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о предстоящем матче против «Байера».

— Это будет важная игра против лучшей команды последнего года. Мы с нетерпением ждем ее. «Бавария» всегда является фаворитом. Мы хотим победить, — приводит слова Компани Bayern & Germany.

После четырех туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 12 очков. «Байер» идет на второй позиции, имея на своем счету девять зачетных баллов.

Очная встреча между командами запланирована на завтра, 28 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.

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Бавария Венсан Компани Байер ещё теги

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