В апреле полузащитник Наби Кейта отказался ехать на матч чемпионата Германии, когда узнал, что не попадёт в стартовый состав. В летнее трансферное окно «Вердер» пытался избавиться от гвинейца – интерес к Кейта проявлял «Хатайспор». Бременский клуб даже был готов частично покрывать зарплату Наби на период аренды. Гвинеец одобрил сделку, прошёл обследование, но потом вдруг отказался от трансфера. Эта ситуация разозлила «Вердер», о чём сообщает Bild. Кейта сейчас тренируется отдельно от команды.

Кстати, на официальном сайте «Вердера» в списке игроков команды фотография Наби Кейта отсутствует. Клуб из Бремена теперь попытается избавиться от игрока зимой.