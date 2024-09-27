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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» удалил фото Кейта с сайта – клуб зол на игрока фото

27 Сентября 2024 • 14:48 Комментировать

В апреле полузащитник Наби Кейта отказался ехать на матч чемпионата Германии, когда узнал, что не попадёт в стартовый состав. В летнее трансферное окно «Вердер» пытался избавиться от гвинейца – интерес к Кейта проявлял «Хатайспор». Бременский клуб даже был готов частично покрывать зарплату Наби на период аренды. Гвинеец одобрил сделку, прошёл обследование, но потом вдруг отказался от трансфера. Эта ситуация разозлила «Вердер», о чём сообщает Bild. Кейта сейчас тренируется отдельно от команды.

Кстати, на официальном сайте «Вердера» в списке игроков команды фотография Наби Кейта отсутствует. Клуб из Бремена теперь попытается избавиться от игрока зимой. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Наби Кейта
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