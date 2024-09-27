Джака: «Байер» намерен остаться на вершине в Германии»

Хавбек леверкузенского «Байера» Гранит Джака дал комментарий в преддверии поединка против мюнхенской «Баварии» в пятом туре чемпионата Германии.
«Байер» намерен остаться на вершине. Наш следующий шаг – матч с «Баварией». Мы намерены их немного разозлить, как это произошло в прошлом сезоне. Ждем классный матч. Наша команда подходит к нему во всеоружии», - передает слова полузащитника портал Goal.com.
Центральный матч тура между «Баварией» и «Байером» пройдет в субботу, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, что леверкузенский клуб является действующим чемпионом Бундеслиги.
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