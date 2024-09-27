Джака: «Байер» намерен остаться на вершине в Германии»

«Байер» намерен остаться на вершине. Наш следующий шаг – матч с «Баварией». Мы намерены их немного разозлить, как это произошло в прошлом сезоне. Ждем классный матч. Наша команда подходит к нему во всеоружии», - передает слова полузащитника портал Goal.com.