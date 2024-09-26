Известны планы Нойера по возвращению в сборную Германии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пока не намерен возвращаться в сборную Германии.

Вопрос о возобновлении международной карьеры 38-летнего вратаря стал актуальным из-за травмы Марка-Андре тер Штегена. Как информирует журналист Максимилиан Кох, ветеран не вернётся в немецкую национальную команду в октябрьских матчах – такой вариант сейчас не рассматривается. При этом, по данным источника, появление капитана «Баварии» в сборной в будущем не стоит исключать полностью.

Мануэль Нойер объявил о завершении международной карьеры вскоре после окончания Евро-2024. Он провёл 124 поединка за бундестим.