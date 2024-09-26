Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много

Один из лидеров немецкого «Байера», полузащитник Гранит Джака высказался об игре своей команды в обороне.

В прошлом сезоне «Байер» в обороне показывал невероятный уровень футбола. За весь чемпионат команда не проиграла и пропустила всего лишь 24 мяча.

В этом сезоне, кроме того, что подопечные Хаби Алонсо уже потерпели поражение, пропускать команда стала значительно чаще. За четыре тура ей забили уже 9 мячей.

Один из лидеров команды Гранит Джака назвал свою версию, почему игра в обороне стала далеко не такой идеальной, как раньше.

«В настоящее время мы слишком легко пропускаем голы. Нам нужно больше владеть мячом и двигаться активнее наших соперников. Без этих компонентов вас могут сразу наказать. Мы с этим столкнулись уже в этом сезоне. Две домашние игры и шесть пропущенных мячей? С нами такого просто не может случиться, и мы должны работать над этим», - цитирует Джаку Sky Germany.

В следующем матче «Байер» сыграет в гостях против «Баварии». Действующие чемпионы занимают пока вторую строчку, баварцы лидируют.