Словацкий защитник Петер Пекарик официально вернулся в чемпионат родной страны. Теперь игрок обороны будет выступать за «Жилину». Контракт 37-летний футболист подписал на полгода.

12 последних лет карьеры Пекарик провёл в Берлине. В немецкой столице он выступал за «Герту». Ранее в его послужном списке были «Вольфсбург», с которым он взял чемпионат Германии в 2009 году, а также турецкий «Кайсериспор».

«Жилина» - родной клуб Пекарика, в нём один из самых возрастных игроков Евро-2024 начал свою профессиональную карьеру. В активе опытного футболиста свыше 130 матчей за национальную сборную Словакии во всех турнирах.