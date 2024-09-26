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Пекарик вернулся в родную Словакию официально

26 Сентября 2024 • 16:31 Комментировать

Словацкий защитник Петер Пекарик официально вернулся в чемпионат родной страны. Теперь игрок обороны будет выступать за «Жилину». Контракт 37-летний футболист подписал на полгода.

12 последних лет карьеры Пекарик провёл в Берлине. В немецкой столице он выступал за «Герту». Ранее в его послужном списке были «Вольфсбург», с которым он взял чемпионат Германии в 2009 году, а также турецкий «Кайсериспор».

«Жилина» - родной клуб Пекарика, в нём один из самых возрастных игроков Евро-2024 начал свою профессиональную карьеру. В активе опытного футболиста свыше 130 матчей за национальную сборную Словакии во всех турнирах.

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