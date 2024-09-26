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Гётце обратился к самому себе в прошлом

26 Сентября 2024 • 14:27 Комментировать

Атакующий полузащитник Марио Гётце ответил на вопрос, что бы он сказал самому себе в молодом возрасте.

«Я бы сказал: «Оставайся в «Боруссии» ещё немного. Это пойдёт на пользу тебе и твоему развитию. Ты ещё не осознаёшь, что принятые тобой решения навредят другим людям гораздо сильнее, чем ты можешь себе представить. Ты видишь только себя, только свой собственный путь. Но тебе не хватает взгляда в перспективу», - цитирует Гётце Zeit.

Марио Гётце переходил в «Баварию» в 2013 году, но через три сезона вернулся в дортмундскую «Боруссию». В настоящий момент футболист выступает за «Айнтрахт» из Франкфурта.

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Бавария Боруссия Дортмунд Марио Гётце ещё теги
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