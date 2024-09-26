«Боруссия» хочет усилиться игроком «Реала»

Фланговый защитник Фран Гарсия, выступающий в чемпионате Испании за мадридский «Реал», может перебраться в Германию.

По сообщениям портала Todofichajes, в подписании 25-летнего латераля заинтересована дортмундская «Боруссия». «Шмели» предпримут попытку заполучить игрока в январское трансферное окно.

Гарсия связан контрактными обязательствами с «королевским» клубом до лета 2027 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Фран провел пять поединков, в которых не отметился результативными действиями.