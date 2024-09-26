Джака оценил силу «Баварии» при Компани

Полузащитник «Байера» Гранит Джака высказался об уровне нынешней «Баварии».

В прошлом сезоне леверкузенцы стали победителями Бундеслиги и Кубка Германии, а мюнхцецы впервые за 12 лет остались без трофеев. 28 сентября команды проведут первый очный поединок в новой кампании.

«Это соперник уровня Лиги чемпионов – так сказал нам тренер. Очевидно, мы знаем, каким потенциалом обладает «Бавария», какие идеи привнёс Венсан Компани. Мы уже проанализировали их матчи – можно заметить, что сейчас у «Баварии» многое получается. Почти каждый удар – гол, очень сильная атака, команда стала реже пропускать.

Нас определённо ждёт топ-игра, мы к ней готовы. Встречи с «Баварией» в Мюнхене – всегда нечто особенное, мы с нетерпением ждём начала», – сказал в беседе со Sky Sport Джака.