Мюллер ответил, считает ли Кейна лучшим форвардом, с которым ему доводилось играть

Ветеран «Баварии» Томас Мюллер порассуждал о нападающих, с которыми ему доводилось выступать.

Журналисты спросили у 35-летнего немца, считает ли он своего нынешнего одноклубника Гарри Кейна лучшим среди всех форвардов, с которыми когда-либо играл.

«Дело не в том, чтобы быть лучшим. Вы можете спросить о том, какой нападающий больше подходит команде, кто лучше против конкретного соперника, но лучший во всём? Это так не работает. Все немного отличаются друг от друга. У кого-то может быть отличный дриблинг, кто-то быстрее бегает. Несомненно, есть игроки, которые превосходят Кейна в этих аспектах, но в том, что касается завершения атаки, – как ногами, так и головой, – нет никого лучше Гарри, он на вершине», – поведал Мюллер в интервью официальному сайту Бундеслиги.