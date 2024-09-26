Мюллер признал, что «Бавария» сильнее мотивирована в нынешнем сезоне

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о мотивации команды.

По итогам прошлой кампании мюнхенский гранд впервые за 12 лет остался без трофеев. Победителем Бундеслиги и Кубка Германии тогда стал «Байер», с которым «Бавария» встретится в субботу в матче предстоящего тура чемпионата.

«В этом сезоне мы действительно мотивированы сильнее, однако у нас никогда не было больших проблем с мотивацией. Честно говоря, за последнее время не было ни одного сезона, в котором мы были бы полностью довольны собой – исключением можно считать разве что сезон при Флике, когда мы выиграли всё. Мотивация присутствовала всегда, но не на таком уровне, как сейчас», – передаёт Bayern & Germany комментарии Мюллера.