Мюллер поделился ожиданиями от матча «Бавария» – «Байер»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер высказался о сопернике по предстоящему матчу – леверкузенском «Байере».

Встреча двух фаворитов в борьбе за чемпионский титул Бундеслиги состоится в субботу на «Альянц Арене».

«Бавария» давно является самой успешной немецкой командой на международной арене, но в прошлом сезоне «Байер» смог нас одолеть [в чемпионате]. Снимаю шляпу перед ними. Они побили много рекордов, но дело не столько в самих рекордах, сколько в том, как именно всё это было достигнуто.

«Байер» способен не только показывать яркий футбол, но и терпеть. Эта команда никогда не сдаётся: количество голов, забитых в концовках матчей, просто поражает. В решающий момент всегда находится кто-то, кто может обеспечить результат. Вот почему я думаю, что игра будет захватывающей до самых последних минут», – сказал Мюллер в интервью официальному сайту Бундеслиги.