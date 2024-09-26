Мюллер объяснил успех Кейна в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался об игре своего одноклубника Гарри Кейна.

Англичанин проводит свой второй сезон в мюнхенском клубе. На его счету 54 забитых мяча и 17 результативных передач в 51 поединке за «Баварию».

«Немногие могут сравниться с Кейном с точки зрения результативности. Это не случайность – дело в его умении занимать правильные позиции и завершать атаки. Гарри – прекрасный завершитель. Он может бить обеими ногами, у него очень сильный удар.

Кейн здорово бьёт не только с технической, но и с тактической точки зрения – всегда знает, как и куда нужно послать мяч, чтобы вратарь не достал. Учитывая всё это, его достижения не кажутся мне чем-то поразительным, но в то же время приятно видеть, как он делает это раз за разом», – цитирует Bayern & Germany Мюллера.