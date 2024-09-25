Нойер готов сыграть с «Байером»

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сможет принять участие в предстоящем матче против «Байера».

Как стало известно журналисту Килиану Крейтмайру, 38-летний голкипер полностью восстановился после повреждения, поэтому с первых минут выйдет на поле в предстоящей игре с «Байером».

Напомним, Нойер почувствовал дискомфорт в матче первого тура Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (9:2) и был заменен в перерыве.

В текущем сезоне Нойер провел пять матчей во всех турнирах, пропустил три гола и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Встреча пятого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Байером» состоится 28 сентября, начало — в 19:30 по мск.