Новичок «Баварии» мог играть за другой немецкий клуб

На старте этого сезона очень приятно удивил полузащитник «Баварии» Майкл Олисе. Француз присоединился к немецкому клубу этим летом, но начал сразу очень ударно.

При этом судьба игрока могла сложиться совсем иначе. Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше признался, что его заинтересовал полузащитник, когда тот выступал ещё за «Рединг».

«Мы интересовались им три года назад. В то время он мог покинуть «Рединг». От нас требовали восемь или девять миллионов евро, но у нас не было тогда таких денег», - цитирует Крёше Sky90.

В четырёх матчах чемпионата Майкл забил три мяча и отдал две голевые передачи.