Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Новичок «Баварии» мог играть за другой немецкий клуб

25 Сентября 2024 • 15:35 Комментировать
Вердер
0:5
Бавария

На старте этого сезона очень приятно удивил полузащитник «Баварии» Майкл Олисе. Француз присоединился к немецкому клубу этим летом, но начал сразу очень ударно. 

При этом судьба игрока могла сложиться совсем иначе. Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше признался, что его заинтересовал полузащитник, когда тот выступал ещё за «Рединг».

«Мы интересовались им три года назад. В то время он мог покинуть «Рединг». От нас требовали восемь или девять миллионов евро, но у нас не было тогда таких денег», - цитирует Крёше Sky90.

В четырёх матчах чемпионата Майкл забил три мяча и отдал две голевые передачи.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт Майкл Олисе Маркус Крёше ещё теги

Новости по матчу

24 Сентября
12:25
«Бавария» планирует уволить главного скаута
23 Сентября
04:37
Директор «Вердера»: «В матче с «Баварией» было ощущение, будто Гвардиола вернулся»
22 Сентября
01:01
«Бавария» – единственная команда топ-5 лиг, выигравшая все матчи в сезоне
21 Сентября
19:37
«Бавария» продлила победную серию до шести матчей
19:27
Компани — первый тренер после Гвардиолы, выигравший первые три выездных матча с «Баварией» 1
18:28
«Бавария» смяла оборону «Вердера», забив 5 голов
16:00
«Вердер» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5
15:31
Кейн – в стартовом составе «Баварии» на матч против «Вердера»
02:49
Вердер - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:11
Интересный прогноз и ставка на точный счёт матча Вердер – Бавария чемпионата Германии – 21 сентября 2024
20 Сентября
20:55
«Вердер» – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:06
«Бавария» верит в Теля и не планирует отдавать в аренду в январе
12:03
Компани рассказал про особенности стиля игры «Баварии» в обороне
11:26
Компани высказался о состоянии Нойера, который получил повреждение
19 Сентября
15:45
Рискованная ставка и прогноз на матч Вердер — Бавария чемпионата Германии — 21 сентября 2024
15:05
«Бавария» довольна игрой Олисе
14:37
У игроков «Баварии» растёт недовольство методами управления Компани 1
13:57
Тель может уйти в аренду
12:37
Фройнд– о ситуации с контрактом Дэвиса: «Ничего нового»
18 Сентября
14:08
Компани высказался о положении Горецки
12:22
Горецка интересен двум клубам АПЛ
17 Сентября
17:23
«Бавария» не может убедить Мусиалу продлить контракт
10:34
Эберль: «Компани – хороший тренер для «Баварии»
04:11
Горецка рассмотрит возможность ухода из «Баварии» зимой
16 Сентября
14:23
Киммих открыт к тому, чтобы продлить контракт с «Баварией»
12:38
Боэ пропустит несколько недель из-за травмы
09:44
Эберль рассказал, почему «Бавария» продала де Лигта в «Манчестер Юнайтед»
09:36
Эберль ответил, перейдёт ли Та в «Баварию» следующим летом
09:26
В «Баварии» рассказали, почему трансфер Та не состоялся
05:14
Пальинья: «Киммих похож на тренера»
04:41
Спортивный директор «Баварии»: «Дайер по-прежнему нам нужен»
03:28
В «Баварии» высказались об адаптации Пальиньи
15 Сентября
23:34
Стало известно, когда решится судьба Киммиха, Сане и Дэвиса в «Баварии»
22:47
Пальинья – об отсутствии постоянной практики в «Баварии»: «Я в лучшем клубе мира»
22:38
Мусиала отклонил предложение «Баварии» – названы требования игрока 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» Флик высказался об ошибке тер Штегена Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на кубковый матч «Ахмат» опять без победы: Два пенальти не поставили, гол отменили, а «Крылья Советов» отыгрались в концовке Левандовски рассказал, что Флик изменил в игре «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Левандовски, Рафинья и Ямаль – самое результативное атакующее трио в топ-5 лигах Европы
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Игрок «Реала»: «Мы можем объявить забастовку» Гвардиола чуть не проиграл шахматную партию: «Интер» и «Манчестер Сити» нулями начали общий этап Лиги чемпионов
Спортивные новости
Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» «Барыс» объявил об отставке главного тренера «Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Сентября
15:35 · Германия. Бундеслига
Новичок «Баварии» мог играть за другой немецкий клуб
15:23 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» охладил интерес к Киммиху
12:58 · Германия. Бундеслига
Переговоры между «Баварией» и Мусиалой начались позитивно
12:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» в январе могла вернуть Данте
01:17 · Германия. Бундеслига
​Леманн арестован в Германии - катался пьяным за рулём
24 Сентября
23:43 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, куда мог уйти Мудрик летом 1
17:35 · Англия. Премьер-лига
Мазрауи объяснил, почему перешёл из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед»
16:34 · Германия. Бундеслига
Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает» 3
14:57 · Англия. Премьер-лига
Замена де Брёйне: «Манчестер Сити» готов купить игрока за 100 млн евро 1
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Байер» повесил огромный ценник на Вирца
12:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» планирует уволить главного скаута
11:09 · Германия. Бундеслига
Тренер «РБ Лейпцига» объяснил, почему команда не может забить
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется сразу тремя игроками «Байера»
10:27 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Боруссии» Дортмунд снова получил травму
07:48 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо раскритиковал игру «Байера» после победы 4:3
23 Сентября
17:58 · Германия. Бундеслига
Немецкие болельщики хотят видеть Нюбеля основным в сборной Германии
16:49 · Германия. Бундеслига
Ундав – о матче с «Боруссией»: «Мы были лучше во всём»
13:28 · Германия. Бундеслига
Кейн прокомментировал игру Павловича
11:00 · Германия. Бундеслига
Дэвис: «Бавария» навсегда останется в моём сердце»
06:06 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили на вопрос о покупке Вирца
05:10 · Германия. Бундеслига
Фройнд: «Бавария» ведёт переговоры с Мюллером и Нойером»
04:37 · Германия. Бундеслига
Директор «Вердера»: «В матче с «Баварией» было ощущение, будто Гвардиола вернулся»
22 Сентября
23:45 · Германия. Бундеслига
Куртуа обратился к тер Штегену, получившему серьёзную травму 5
22:25 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» не смог забить «Санкт-Паули»
20:28 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» забил 5 мячей в ворота дортмундской «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем