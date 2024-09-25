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«ПСЖ» охладил интерес к Киммиху

25 Сентября 2024 • 15:23 Комментировать

Будущее Йозуа Киммиха остаётся обсуждаемой темой. Действующий контракт защитника/полузащитника с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года, что важно, ведь купить игрока летом можно будет бесплатно.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на CaughtOffside, «ПСЖ» охладил свой интерес к 29-летнему Киммиху. Таким образом, немецкий футболист с большей долей вероятности окажется в другом клубе, если не останется в «Баварии».

Стоит сказать, что ранее слухи активно связывали Йозуа Киммиха с грандами испанского футбола – с мадридским «Реалом» и «Барселоной».

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