«ПСЖ» охладил интерес к Киммиху

Будущее Йозуа Киммиха остаётся обсуждаемой темой. Действующий контракт защитника/полузащитника с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года, что важно, ведь купить игрока летом можно будет бесплатно.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на CaughtOffside, «ПСЖ» охладил свой интерес к 29-летнему Киммиху. Таким образом, немецкий футболист с большей долей вероятности окажется в другом клубе, если не останется в «Баварии».

Стоит сказать, что ранее слухи активно связывали Йозуа Киммиха с грандами испанского футбола – с мадридским «Реалом» и «Барселоной».