Переговоры между «Баварией» и Мусиалой начались позитивно

Атакующий полузащитник Джамал Мусиала регулярно становится героем трансферных слухов. Тем не менее, «Бавария» настроена сохранить талантливого игрока в своих рядах. Мюнхенцы уже начали с Мусиалой переговоры о продлении контракта. Как известно, действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до середины 2026 года.

Как сообщает в социальных сетях журналист Максимилиан Кох, начало переговоров между «Баварией» и Мусиалой прошло позитивно. Между сторонами состоялся хороший разговор, их цели на будущее совпадают. «Бавария» дала футболисту понять, как сильно его ценят в клубе.

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