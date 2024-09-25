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«Бавария» в январе могла вернуть Данте

25 Сентября 2024 • 12:00 Комментировать
Ланс
...
Ницца
28.09 18:00

Мюнхенская «Бавария» в январе этого года могла вернуть в состав своего бывшего центрального защитника. Речь идёт о 40-летнем Данте, который в настоящий момент выступает за французскую «Ниццу».

По информации от журналиста Филиппа Кесслера, когда в январе «Бавария» искала нового центрального защитника, руководство рассматривало вариант с возвращением Данте, которому могли предложить контракт до июня. В итоге «Бавария» решила отказаться от этой идеи и пригласила Эрика Дайера из лондонского «Тоттенхэма».

Напомним, в 2013 году Данте помог «Баварии» выиграть Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии.

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