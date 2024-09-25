​Леманн арестован в Германии - катался пьяным за рулём

Бывшего голкипера леверкузенского «Байера», лондонского «Арсенала» и итальянского «Милана» Йенса Леманна всё-таки арестовали в Германии - в очередной уже раз.

Леманн уже давно откровенно насмехается над законами своей страны, прослыв очевидным хулиганом после своего конфликта с соседом по району, но сейчас это связано с другой, более понятной и известной в России причиной - вождение в пьяном виде.

Выпив пива на «Октоберфесте», Леманн решил вернуться домой на своём автомобиле, за рулём, но был остановлен полицейскими прямо на улицах Мюнхена. Пройти тест на алкоголь Леманн отказался, в результате чего автоматически был задержан.