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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает»

24 Сентября 2024 • 16:34 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос иронично высказался о нашумевшем моменте с попаданием мяча в руку Марка Кукурельи в четвертьфинале Евро-2024. Тогда арбитр Энтони Тэйлор не назначил пенальти. Теперь появилась информация о том, что УЕФА дал указание судьям назначать одиннадцатиметровые в подобных моментах.

«Им понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, хотя все увидели это за секунду. Это меня очень успокаивает (смеётся). Могу ли я назвать себя чемпионом Европы после этого? Я так не думаю», - слова Крооса приводит Bayern & Germany.

Сборная Германии проиграла Испании со счётом 1:2 по итогам 120 минут.

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