«Бавария» планирует уволить главного скаута

Глава скаутского отдела мюнхенской «Баварии» Маркус Пилава, вероятно, покидает свой пост.

Kicker сообщил о том, что Пилава организовал собственный скаутский штаб, но в данный момент времени он приносит больше убытков, чем прибыли. Пилава работал в «Баварии» два года. До этого он возглавлял на протяжении пяти лет скаутскую службу дортмундской «Боруссии».

Стоит отметить, что во многом именно Маркус организовал трансферы Эрлинга Холанна и Джуда Беллингема в Германию.

Также именно Пилава настоял на приобретении Гарри Кейна, который в 51 матче забил уже 54 мяча. Также за это время англичанин отдал 17 голевых передач.