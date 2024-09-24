Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» планирует уволить главного скаута

24 Сентября 2024 • 12:25 Комментировать
Вердер
0:5
Бавария

Глава скаутского отдела мюнхенской «Баварии» Маркус Пилава, вероятно, покидает свой пост.

Kicker сообщил о том, что Пилава организовал собственный скаутский штаб, но в данный момент времени он приносит больше убытков, чем прибыли. Пилава работал в «Баварии» два года. До этого он возглавлял на протяжении пяти лет скаутскую службу дортмундской «Боруссии».

Стоит отметить, что во многом именно Маркус организовал трансферы Эрлинга Холанна и Джуда Беллингема в Германию.

Также именно Пилава настоял на приобретении Гарри Кейна, который в 51 матче забил уже 54 мяча. Также за это время англичанин отдал 17 голевых передач.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Гарри Кейн Эрлинг Холанн Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Сентября
12:25
«Бавария» планирует уволить главного скаута
22 Сентября
01:01
«Бавария» – единственная команда топ-5 лиг, выигравшая все матчи в сезоне
21 Сентября
19:37
«Бавария» продлила победную серию до шести матчей
19:27
Компани — первый тренер после Гвардиолы, выигравший первые три выездных матча с «Баварией» 1
18:28
«Бавария» смяла оборону «Вердера», забив 5 голов
16:00
«Вердер» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:5
15:31
Кейн – в стартовом составе «Баварии» на матч против «Вердера»
02:49
Вердер - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:11
Интересный прогноз и ставка на точный счёт матча Вердер – Бавария чемпионата Германии – 21 сентября 2024
20 Сентября
20:55
«Вердер» – «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:06
«Бавария» верит в Теля и не планирует отдавать в аренду в январе
12:03
Компани рассказал про особенности стиля игры «Баварии» в обороне
11:26
Компани высказался о состоянии Нойера, который получил повреждение
19 Сентября
15:45
Рискованная ставка и прогноз на матч Вердер — Бавария чемпионата Германии — 21 сентября 2024
15:05
«Бавария» довольна игрой Олисе
14:37
У игроков «Баварии» растёт недовольство методами управления Компани 1
13:57
Тель может уйти в аренду
12:37
Фройнд– о ситуации с контрактом Дэвиса: «Ничего нового»
18 Сентября
14:08
Компани высказался о положении Горецки
12:22
Горецка интересен двум клубам АПЛ
17 Сентября
17:23
«Бавария» не может убедить Мусиалу продлить контракт
10:34
Эберль: «Компани – хороший тренер для «Баварии»
04:11
Горецка рассмотрит возможность ухода из «Баварии» зимой
16 Сентября
14:23
Киммих открыт к тому, чтобы продлить контракт с «Баварией»
12:38
Боэ пропустит несколько недель из-за травмы
09:44
Эберль рассказал, почему «Бавария» продала де Лигта в «Манчестер Юнайтед»
09:36
Эберль ответил, перейдёт ли Та в «Баварию» следующим летом
09:26
В «Баварии» рассказали, почему трансфер Та не состоялся
05:14
Пальинья: «Киммих похож на тренера»
04:41
Спортивный директор «Баварии»: «Дайер по-прежнему нам нужен»
03:28
В «Баварии» высказались об адаптации Пальиньи
15 Сентября
23:34
Стало известно, когда решится судьба Киммиха, Сане и Дэвиса в «Баварии»
22:47
Пальинья – об отсутствии постоянной практики в «Баварии»: «Я в лучшем клубе мира»
22:38
Мусиала отклонил предложение «Баварии» – названы требования игрока 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Винисиус и Мбаппе: УЕФА назвал самого быстрого игрока в Лиге чемпионов «Глушенков очень сильно страдает лудоманией» — агент «Пусть Левандовски его уговорит»: В Испании считают, что тер Штегена может заменить Щесны Флик высказался об ошибке тер Штегена Роналду объяснил, зачем запустил ютуб-канал Тренер «Вильярреала» поделился восторгом от игры «Барселоны» Месси придумал голевой пас из ничего, но «Интер Майами» упустил победу в Нью-Йорке на 95-й минуте Мбаппе установил личный рекорд в матче «Реала» с «Эспаньолом» Без Роналду могли и вылететь: «Аль-Наср» лишь в компенсированное время дожал «Аль-Хазм» «Барселона» нашла замену тер Штегену в АПЛ
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу Тайм Головина, раннее удаление, первое поражение Флика: «Барселона» оступилась на старте Лиги чемпионов «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро
Спортивные новости
«Спартак» по буллитам обыграл на выезде «Трактор» «Салават Юлаев» уступил «Металлургу», едва не отыгравшись с 0:4 Московское «Динамо» в волевом стиле обыграло «Амур» в КХЛ «Адмирал» в овертайме вырвал победу у ЦСКА в матче КХЛ Лебзяк: «Мне бой между Дюбуа и Джошуа вообще не понравился, это был дурбокс» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Сентября
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Байер» повесил огромный ценник на Вирца
12:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» планирует уволить главного скаута
11:09 · Германия. Бундеслига
Тренер «РБ Лейпцига» объяснил, почему команда не может забить
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется сразу тремя игроками «Байера»
10:27 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «Боруссии» Дортмунд снова получил травму
07:48 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо раскритиковал игру «Байера» после победы 4:3
23 Сентября
17:58 · Германия. Бундеслига
Немецкие болельщики хотят видеть Нюбеля основным в сборной Германии
16:49 · Германия. Бундеслига
Ундав – о матче с «Боруссией»: «Мы были лучше во всём»
13:28 · Германия. Бундеслига
Кейн прокомментировал игру Павловича
11:00 · Германия. Бундеслига
Дэвис: «Бавария» навсегда останется в моём сердце»
06:06 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили на вопрос о покупке Вирца
05:10 · Германия. Бундеслига
Фройнд: «Бавария» ведёт переговоры с Мюллером и Нойером»
04:37 · Германия. Бундеслига
Директор «Вердера»: «В матче с «Баварией» было ощущение, будто Гвардиола вернулся»
22 Сентября
23:45 · Германия. Бундеслига
Куртуа обратился к тер Штегену, получившему серьёзную травму 5
22:25 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» не смог забить «Санкт-Паули»
20:28 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» забил 5 мячей в ворота дортмундской «Боруссии»
18:31 · Германия. Бундеслига
«Байер» на 90-й минуте забил четвёртый, победный гол в ворота «Вольфсбурга» 2
18:00 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
16:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Вольфсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:3 1
14:04 · Германия. Бундеслига
Дэвис — о новом контракте: «Задайте этот вопрос моему агенту»
13:01 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл нового центрального защитника - известно имя
12:14 · Германия. Бундеслига
Компани прокомментировал победу «Баварии» со счётом 5:0
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и ещё три гранда сразятся за Вирца - цена 150 млн евро 8
10:43 · Германия. Бундеслига
Игрок «Баварии» недовольны Компани - названы причины
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает кандидатуру Холанна 3
Все новости
Рекомендуем