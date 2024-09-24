Тренер «РБ Лейпцига» объяснил, почему команда не может забить

Наставник футбольного клуба «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался об атакующих способностях своей команды.

В последних двух матчах чемпионата коллективу никак не удается забить. В том числе подопечные Розе сыграли со счетом 0:0 против «Санкт-Паули» хотя до этого соперник проиграл все три игры с разницей мячей 1-6.

- На данный момент нам просто трудно представлять реальную угрозу воротам. Теперь у нас есть неделя тренировок, в течение которой мы можем решить проблему. Думаю, я знаю, что могу достаточно хорошо оценить все неприятные моменты, в том числе то, из-за чего они происходят, - приводит слова Марко Роуза Kicker.