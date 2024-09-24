Полузащитник «Боруссии» Дортмунд снова получил травму

Футболист дортмундской «Боруссии» Феликс Нмеча неудачно вошёл в этот сезон и получил уже вторую травму.

Феликса использует тренерский штаб во главе с Нури Шахином как основного игрока, но повреждения вмешиваются в эти планы. Из-за небольшой травмы Нмеча начинал матч против «Брюгге» на скамейке, зато вышел очень удачно и записал на свой счет голевой пас.

Теперь, по информации Ruhr Nachrichten, футболист не принимал участие в открытой тренировке из-за нового повреждения. Занятие проходило вчера. Отмечается, что травма не самая серьезная, но никаких нет гарантий, что в эту пятницу Феликс выйдет в основе против «Бохума».