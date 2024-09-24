Хаби Алонсо раскритиковал игру «Байера» после победы 4:3

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пообщался с журналистами после домашнего матча с «Вольфсбургом» (4:3) в немецкой Бундеслиге.
«Конечно, я рад победе. Но меня не устроила наша игра, особенно в первой половине матча. После перерыва мы действовали лучше. В этом матче «Байер» показал свой не самый лучший футбол. Мы проанализируем игру и исправим ошибки», - передает слова испанского специалиста пресс-служба Бундеслиги.
После четырех туров чемпионата Германии леверкузенская команда набрала девять баллов и располагается на второй строчке в таблице. «Байер» отстает от лидирующей «Баварии» на три очка.
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