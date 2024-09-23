Немецкие болельщики хотят видеть Нюбеля основным в сборной Германии

По итогу минувших выходных Марк-Андре тер Штеген получил тяжёлую травму колена и выбыл на несколько месяцев. В связи с этим Sky Germany устроил опрос, в котором были названы потенциальные сменщики тер Штегена на позиции первого номера в сборной Германии.
С отрывом лидирует в голосовании Александр Нюбель. Вратарь «Штутгарта» имеет 64 процента голосов опрошенных. Далее следуют Штефан Ортега из «Манчестер Сити» (14 процентов) и Кевин Трапп (12 процентов).
Напомним, что тер Штеген после ухода Мануэля Нойера из сборной стал основным вратарём сборной Германии. Однако травма помешает ему выступать за команду ещё долгое время.
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