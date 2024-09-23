Ундав – о матче с «Боруссией»: «Мы были лучше во всём»

В минувшие выходные в немецкой Бундеслиге «Штутгарт» принимал дортмундскую «Боруссию». Хозяева оформили домашнюю викторию с сокрушительным счётом - 5:1.

Форвард «Штутгарта» Дениз Ундав оценил успех своей команды, а также успех свой личный – он забил в игре два гола.

«У меня есть какое-то качество, чтобы забить мяч в ворота, даже если я не очень хорошо по нему пробью. Мне в одном моменте немного помогла стойка, но в конце концов гол есть гол. Мы были лучше во всех ситуациях и забивали голы в нужные моменты. Что поставило крест на игре», - сказал Ундав Kicker.

«Штутгарт» и «Боруссия» делят седьмое-восьмое места таблицы с семью баллами.