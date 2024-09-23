Кейн прокомментировал игру Павловича

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался об игре опорного полузащитника Александр Павловича. Напомним, молодой хавбек пробился в основной состав ещё в прошлом сезоне под руководством Томаса Тухеля, благодаря чему получил вызов в сборную Германии на Евро-2024.

«Он был великолепен в прошлом сезоне, но также продолжает хорошо выступать и в этой кампании в новой системе. Вы видите ещё лучшую его версию. Чем больше Павлович играет, тем опытнее становится. Он становится всё лучше и лучше», – цитирует Кейна Bild.

В этом розыгрыше немецкой Бундеслиги Павлович провёл 3 матча, где не отметился голевыми действиями.