Дэвис: «Бавария» навсегда останется в моём сердце»

Левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался о своём будущем. Напомним, в конце сезона канадец может стать свободным агентом, так как у него истекает контракт с мюнхенским клубом.

«Моё будущее? Останусь я или уйду, этот клуб всегда будет в моём сердце. Сейчас я игрок «Баварии», поэтому я сосредоточен только на этом», – приводит слова Дэвиса издание Bild.

Напомним, Дэвис ранее побеждал с «Баварией» в Лиге чемпионов. Главным претендентом на трансфер левого защитника является мадридский «Реал», который готов пригласить футболиста следующим летом на правах свободного агента.